Uber entschädigt Kunden mit Behinderung

Belgierinnen erreichen bei der Fußball-EM das Viertelfinale

Manchester: Belgien hat bei der Fußball-EM der Frauen das Viertelfinale erreicht - zum ersten Mal überhaupt. Am Abend setzten sich die Belgierinnen 1:0 (0:0) gegen Italien durch. Sie sicherten sich damit Platz zwei in ihrer Gruppe hinter dem Team aus Frankreich, das gegen Island 1:1 (1:0) spielte. Damit sind die Viertelfinals komplett. Deutschland trifft am Donnerstag auf Österreich. Bei den Männern steht der FC Bayern vor dem zweitteuersten Transfer seiner Geschichte. Der designierte neue Abwehrchef Matthijs de Ligt ist am Abend am Münchner Flughafen gelandet. Die Münchner überweisen wohl 70 Millionen Euro an Juventus Turin, hinzu kommen Bonusgelder in Höhe von zehn Millionen Euro. Unterdessen muss Borussia Dortmund einen Schock verkraften. Beim neuen Torjäger Sebastien Haller wurde ein Tumor im Hoden entdeckt. Der 28-Jährige brach das Trainingslager ab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.07.2022 01:00 Uhr