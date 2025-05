U3 und U6 in München fahren wieder im Normalbetrieb

München: Nach monatelangen Bauarbeiten fahren die zwei U-Bahnlinien 3 und 6 wieder im Normalbetrieb. Sie sind die ältesten U-Bahnlinien in München - seit Mitte Februar wurden Bahnhöfe und Tunnelanlagen saniert. Heute kommt es direkt zur Belastungsprobe. In der Münchner Arena gibt es am Abend das Finale der Fußball-Champions-League, parallel dazu läuft im Olympiapark ein Fanfest - und in der Olympiahalle findet gleichzeitig noch das Konzert von Dua Lipa statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2025 15:00 Uhr