U21 ist Fußball-Europameister

Nachrichtenarchiv - 07.06.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ljubljana: Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist zum dritten Mal Fußball-Europameister. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz hat sich im Finale der Junioren-EM mit 1:0 gegen Portugal durchgesetzt. Lukas Nmecha erzielte in Ljubljana in der 49. Minute den 1:0-Siegtreffer für die deutsche U21, die nach 2009 und 2017 erneut den EM-Titel feierte. Für die DFB-Auswahl war es das dritte Endspiel in Serie unter Erfolgscoach Kuntz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2021 06:00 Uhr