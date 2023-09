U18-Wahl für Kinder und Jugendliche in Bayern startet

München: Knapp zwei Wochen vor der Landtagswahl haben ab heute auch die unter 18-Jährigen in Bayern die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Bis morgen in einer Woche können junge Menschen in Jugendzentren, Verbänden, Schulen und auch in Fußgängerzonen oder Bahnhöfen wählen. Koordiniert wird die U-18-Wahl vom Bayerischen Jugendring - unter anderem, damit sich Kinder und Jugendliche mit demokratischen Prozessen und Parteiprogrammen beschäftigen. Laut dem Bayerischen Jugendring stärkt eine frühzeitige, aktive Beteiligung am Wahlgeschehen die Demokratie und fördert das politische Bewusstsein. Zur letzten Landtagswahl 2018 gaben knapp 62.000 unter 18-Jährige ihre Stimme bei der U18-Wahl ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2023 08:00 Uhr