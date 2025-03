U-Haft gegen Istanbuls Bürgermeister Imamoglu

Istanbul: Ein türkisches Gericht hat staatlichen Medien zufolge Untersuchungshaft für den am Mittwoch festgenommenen Istanbuler Bürgermeister Imamoglu angeordnet. Das Gericht soll seine Entscheidung, dass Imamoglu bis zu einer Verhandlung im Gefängnis bleiben muss, mit den laufenden Korruptionsermittlungen begründet haben. Das berichteten türkische Rundfunksender. Imamoglu wird auch des Terrorismus beschuldigt, er hat aber alle Vorwürfe entschieden zurückgewiesen. Seit der Festnahme finden in mehreren Städten Massenproteste statt. Dabei wurden Hunderte Menschen festgenommen. Der mutmaßliche Versuch Erdogans seinen aussichtsreichsten Konkurrenten aus dem Weg zu räumen, führt nun auch dazu, dass die Menschen besonders zahlreich an der Wahl Imamoglus zum Präsidentschaftskandidaten seiner Partei CHP teilnehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2025 12:00 Uhr