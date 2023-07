Twitter will blauen Vogel durch X als Logo ersetzen

Meldungsarchiv - 24.07.2023 09:15 Uhr Aktuelle Meldungen

New York: Twitter dürfte schon heute ein neues Emblem erhalten. Statt dem blauen Vogel will Eigentümer Elon Musk als Logo ein "X" einführen, wie er selbst twitterte. Musk hat diesen Buchstaben schon oft verwendet. Sein Raumfahrtunternehmen heißt SpaceX. Sein erstes Start-up nannte Musk 1999 X.com, daraus wurde PayPal. Die neue Twitter-Chefin Yaccarino kündigte an: X werde mit einem Fokus auf Audio, Video, Nachrichten und Online Banking einen globalen Marktplatz für Ideen, Güter und Chancen schaffen

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.07.2023 09:15 Uhr