Twitter sperrt Trumps Konto

09.01.2021 10:00 Uhr

Washington: Der scheidende US-Präsident Trump verliert den Zugang zu seiner bevorzugten Internet-Plattform Twitter. Das Unternehmen teilte mit, nach der Erstürmung des Kapitols in Washington bestehe das Risiko weiterer Anstiftung zur Gewalt. Deshalb werde Trumps Konto bei Twitter dauerhaft gesperrt. Die Betreiber der Plattform beziehen sich unter anderem auf jüngste Tweets des Präsidenten. Darin kündigt er unter anderem an, der Amtseinführung seines gewählten Nachfolgers fernbleiben zu wollen. Außerdem bezeichnet er seine Anhänger als amerikanische Patrioten, die noch lange in der Zukunft eine riesige Stimme haben würden. Auch die Konten von Trumps Wahlkampfteam wurden gesperrt. Der Präsident selbst verurteilte die Sperrung seines privaten Accounts. Der Online-Dienst wolle ihn und seine Anhänger zum Schweigen bringen, ließ er mitteilen. Das werde jedoch nicht geschehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2021 10:00 Uhr