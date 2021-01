Twitter sperrt Konto von US-Präsident Trump dauerhaft

Nachrichtenarchiv - 09.01.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der Kurznachrichtendienst Twitter hat das Konto von US-Präsident Trump nach eigenen Angaben dauerhaft gesperrt. Grund sei das Risiko einer weiteren Anstiftung zur Gewalt, teilte das Unternehmen mit. Auch das Konto von Trumps Wahlkampfteam wurde gesperrt. Hintergund sind die Ausschreitungen in Washington am vergangenen Mittwoch. Viele werfen dem scheidenden Präsidenten vor, seine Anhänger dazu angestachelt zu haben. - Twitter war die wichtigste Kommunikationsplattform Trumps. Er hatte sich über die Plattform meist mehrmals täglich direkt an seine Anhänger und die Öffentlichkeit gewandt. Mehr als 87 Millionen Menschen folgten dem Präsidenten auf dessen Account. - Trump warf dem Online-Dienst vor, ihn und seine Anhänger zum Schweigen bringen zu wollen. Schon am Donnerstag hatten Facebook und Instagram Trumps Konten für mindestens zwei Wochen gesperrt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2021 07:00 Uhr