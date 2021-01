Twitter sperrt Konto von US-Präsident Trump dauerhaft

Nachrichtenarchiv - 09.01.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der Kurznachrichtendienst Twitter hat das Konto von US-Präsident Trump dauerhaft gesperrt. Dies sei nach einer gründlichen Prüfung jüngster Tweets geschehen, teilte das kalifornische Unternehmen mit. Grund sei ein Risiko weiterer Anstiftung zur Gewalt. Als Argument führte der Kurznachrichtendienst Trumps Hinweis an, dass er nicht an der Vereidigungszeremonie des künftigen Präsidenten Biden teilnehmen werde. Dies könne für jene, die möglicherweise Gewalttaten in Betracht zögen, als Ermutigung dienen, dass die Vereidigung ein sicheres Ziel sei, weil Trump selbst dort nicht anwesend sei. Nachdem Trump-Anhänger das Kapitol erstürmt hatten, war das Konto des Präsidenten bereits für zwölf Stunden gesperrt worden. Nach den Krawallen, bei denen fünf Menschen ums Leben gekommen waren, hatte Trump seine Anhänger via Twitter zwar aufgefordert, nach Hause zu gehen, sie aber auch als ganz besondere Leute gewürdigt. Der amtierende Präsident hatte sich oft mehrfach am Tag über die Plattform an seine Anhänger und die Weltöffentlichkeit gewandt. Mehr als 87 Millionen Menschen folgten Trump auf Twitter.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.01.2021 02:00 Uhr