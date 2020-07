Twitter sperrt Konten der "Identitären Bewegung"

Nachrichtenarchiv - 11.07.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

San Francisco: Twitter hat mehrere Konten der rechtsextremen "Identitären Bewegung"gesperrt. Das bestätigte ein Sprecher des Kurznachrichtendienstes. Die Accounts hätten Terrorismus und Gewalt verherrlicht. Betroffen sind Konten in Deutschland, Österreich, Dänemark, Italien und Frankreich. Erst am Donnerstag hatte der Verfassungsschutz in seinem jährlichen Bericht vor der "Identitären Bewegung" gewarnt. Die Gruppe verbreitet die Verschwörungstheorie, dass die europäische Bevölkerung durch Einwanderer aus muslimischen Staaten ausgetauscht werden soll.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.07.2020 05:00 Uhr