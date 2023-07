Twitter schränkt die Zahl der pro Tag lesbaren Nachrichten ein

Kurzmeldung ein/ausklappen Landshut erwartet zehntausende Zuschauer zum Hochzeitsumzug

Landshut: Zum ersten Mal in diesem Jahr findet heute Nachmittag der prachtvolle Umzug der Landshuter Hochzeit statt. Zehntausende Zuschauer werden dazu in der Altstadt erwartet. Es ist der erste große Auftritt des Brautpaares bei dem diesjährigen Historienfest. Die Landshuter Hochzeit erinnert an die Vermählung der polnischen Königstochter Hedwig mit Herzog Georg dem Reichen im Jahr 1475. Am Umzug durch die Altstadt nehmen rund 2400 Mitwirkende in historischen Kostümen teil. Die Landshuter Hochzeit ist eines der größten Mittelalterfeste in Europa und wurde wegen ihrer Authentizität in das immaterielle Kulturerbe aufgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2023 06:00 Uhr