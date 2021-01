Twitter löscht mehr als 70.000 Konten der QAnon-Bewegung

Nachrichtenarchiv - 12.01.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

San Francisco: Seit dem Sturm auf das US-Kapitol vor knapp einer Woche hat der Kurznachrichtendienst Twitter mehr als 70.000 Accounts gelöscht. Sie hätten überwiegend Verschwörungstheorien der QAnon-Bewegung verbreitet, teilte das Unternehmen mit. In vielen Fällen habe ein einziger Urheber hinter mehreren Konten gestanden. Anhänger der QAnon-Bewegung behaupten, dass US-Präsident Trump gegen eine linke, pädophile Elite kämpft, die die Politik der USA steuert. Dem Verschwörungsnetzwerk gehören viele rechtsgerichtete Aktivisten an. Twitter hatte - wie auch Facebook - bereits im Oktober vor der US-Wahl Zehntausende QAnon-Konten entfernt. Trumps persönliches Konto hatte Twitter am Wochenende dauerhaft gesperrt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2021 07:00 Uhr