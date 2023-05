Twitter kündigt Abkommen gegen Desinformation auf

Kurzmeldung ein/ausklappen FC Bayern ist wieder Meister und trennt sich von sportlicher Führung

Köln: Der FC Bayern ist zum elften Mal in Folge deutscher Fußball-Meister. Die Münchner haben in einem dramatischen Saisonfinale mit 2:1 in Köln gewonnen. Damit ist der FC Bayern nach dem letzten Spieltag denkbar knapp Tabellenführer, punktgleich mit Dortmund, aber dem besseren Torverhältnis. Nach dem Spiel wurde bekannt, dass sich der deutsche Rekordmeister offenbar von Vorstandschef Kahn und Sportvorstand Salihamidzic trennt. Laut Medienberichten ist schon klar, dass auf Kahn der bisherige Finanzvorstand Dreesen folgt. Dortmund verspielte die Chance auf die Meisterschaft durch ein 2:2-Unentschieden gegen Mainz. Auch am Ende der Tabelle gibt es nun Klarheit. Nach dem schon bekannten Abstieg von Hertha BSC muss auch Schalke in die zweite Liga. Die Gelsenkirchener verloren in Leipzig 2:4. Auf dem Relegationsplatz kann Stuttgart noch auf den Klassenerhalt hoffen. Der VfB spielte 1:1 gegen Hoffenheim. Damit bleibt der FC Augsburg erstklassig. Die Schwaben unterlagen in Mönchengladbach mit 0:2. Die übrigen Ergebnisse: Union Berlin - Bremen 1:0 Frankfurt - Freiburg 2:1 Wolfsburg - Hertha 1:2 Bochum - Leverkusen 3:0

