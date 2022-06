Twitter kommt Auskunftsforderung von Elon Musk nach

Das Wetter: Immer wieder Regen, ab morgen freundlicher

Das Wetter in Bayern: In der Nacht von Westen her Regen. Tiefstwerte zwischen 13 und 9 Grad. Auch im Tagesverlauf immer wieder Regen - vor allem in Alpennähe und in Teilen Niederbayerns. Höchstwerte zwischen 14 und 20 Grad. Ab Freitag wird es dann zunehmend sonnig und wärmer - mit Höchstwerten zwischen 19 und 27 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.06.2022 01:00 Uhr