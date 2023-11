TV-Schauspielerin Christiane Blumhoff stirbt mit 81 Jahren

München: Die durch viele Fernsehrollen bekannt gewordene Schauspielerin Christiane Blumhoff ist tot. Sie sei bereits gestern unerwartet im Alter von 81 Jahren verstorben, teilte ihre Agentur mit. Blumhoff hatte mehr als 60 Jahre lang als Schauspielerin gearbeitet. Sie war unter anderem in der BR-Serie "Dahoam is dahoam" zu sehen. Außerdem in vielen Krimireihen wie "Der Alte", "Tatort", "Hubert ohne Staller" oder "Hubert und Staller". Zuletzt drehte Blumhoff vor einem Jahr für eine Folge der ZDF-Krimireihe "Die Chefin".

