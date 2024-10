TV-Duell der US-Vize-Kandidaten verläuft relativ sachlich

New York: Das Fernsehduell zwischen dem demokratischen US-Vizepräsidentschaftskandidaten Walz und seinem republikanischen Rivalen Vance ist überraschend sachlich verlaufen. Zunächst ging es bei der Debatte um die Entwicklungen im Nahen Osten. Hier warnte Walz, Donald Trump wäre zu unberechenbar und nicht fähig, mit so einer Krise fertig zu werden. Vance hingegen sagte, Trump habe in seiner Präsidentschaft für Stabilität in der Welt gesorgt. Er griff die demokratische Kandidatin Harris insbesondere im Bereich illegale Migration an; deren Vize-Kandidat Walz wiederum attackierte die restriktive Abtreibungs-Agenda der Republikaner. Einig waren sich beide, dass die Politik die Bewältigung der Folgen von Hurrikan "Helene" nicht behindern dürfe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2024 10:00 Uhr