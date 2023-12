Tusk wirb als designierter Regierungschef Polens für starke EU

Warschau: Der designierte polnische Regierungschef Tusk hat vor der heutigen Vertrauensabstimmung einen pro-europäischen Kurs angekündigt. In einer Regierungserklärung sagte Tusk wörtlich: "Wir sind umso stärker, umso souveräner, nicht nur wenn Polen stärker ist - sondern auch, wenn die Europäische Union stärker ist." Damit unterscheidet er sich vom Kurs der rechtsnationalistischen PiS-Regierung, der von Konflikten mit der EU-Kommission geprägt war. Zudem rief Tusk vor den Abgeordneten zu einer entschlossenen Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg auf. Gleichzeitig stellte er eine Lösung des LKW-Streits mit der Ukraine in Aussicht. Seit Wochen gibt es an der polnisch-ukrainischen Grenze LKW-Blockaden, weil polnische Spediteure sich gegenüber der ukrainischen Konkurrenz benachteiligt sehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2023 15:00 Uhr