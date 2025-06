Tusk will nach Sieg von Nawrocki Vertrauensfrage stellen

In Polen hat der rechtspopulistische Kandidat Nawrocki die Präsidentschaftswahl gewonnen: Ministerpräsident Tusk will deshalb die Vertrauensfrage stellen. Er kündigte an, so bald wie möglich eine Abstimmung im Parlament zu beantragen. Er sieht das als ersten Test für seine Regierung. Mit der Vertrauensfrage kann er klären, ob die Mehrheit in Polen mit der proeuropäischen Haltung grundsätzlich noch übereinstimmt. Tusk ergänzte, er wolle die Regierungsarbeit fortsetzen und hoffe darauf, mit dem künftigen Präsidenten zusammenarbeiten zu können.

