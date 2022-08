Turnerinnen Seitz und Malewski holen EM-Gold

Nachrichtenarchiv - 14.08.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Kunstturnerin Elisabeth Seitz ist Europameisterin am Stufenbarren. Die Rekordmeisterin sicherte sich bei den European Championships in München Gold vor der Italienerin Alice D'Amato und der Französin Lorette Charpy. Seitz' Teamkollegin Kim Bui landete auf Rang 5. Für Bui war es der letzte Wettbewerb ihrer Karriere. Am Schwebebalken sicherte sich die 18-jährige Emma Leonie Malewski aus Chemnitz die Goldmedaille vor der Britin Ondine Achampong und der Französin Carolann Heduit.

