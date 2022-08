Nachrichtenarchiv - 14.08.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die deutschen Turnerinnen haben bei den European Championships am Nachmittag in zwei Disziplinen Gold gewonnen - Elisabeth Seitz am Stufenbarren und Emma Malewski am Schwebebalken. Und Kletterin Hannah Meul ist Vize-Europameisterin im Bouldern. Sie musste sich an der Wand am Münchner Königsplatz nur der Slowenin Janja Garnbret geschlagen geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2022 19:00 Uhr