Tunesiens umstrittene Verfassung mit Mehrheit angenommen

In Kürze beginnt der Warnstreik bei der Lufthansa

Frankfurt am Main: In Kürze beginnt der Warnstreik bei der Lufthansa. Die Gewerkschaft verdi hat das Bodenpersonal zu Arbeitsniederlegungen ab 3:45 Uhr aufgerufen. Der Warnstreik soll bis Donnerstagfrüh, 6 Uhr, dauern. Die Flugausfälle beschränken sich aber nicht auf diesen Zeitraum. Schon heute konnten einige tausend Passagiere Lufthansa-Maschinen in den USA oder Asien nicht besteigen, deren Ankunft in Deutschland für die Früh vorgesehen war. Für morgen hat die Airline nahezu ihren kompletten Flugplan abgesagt. Allein in München und Frankfurt wurden 1.000 Verbindungen gestrichen. Betroffen sind rund 140.000 Fluggäste, die längst nicht alle umgebucht werden konnten. Es muss damit gerechnet werden, dass es auch am Donnerstag und Freitag noch zu einzelnen Flugausfällen und Verspätungen kommt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.07.2022 22:45 Uhr