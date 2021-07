Tunesiens Präsident ruft nach Machtübernahme Ausgangssperre aus

Nachrichtenarchiv - 26.07.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tunis: In Tunesien hat Präsident Saied wegen der schweren Regierungskrise eine abendliche Ausgangssperre verhängt. Diese gelte ab sofort bis zum 27. August, jeweils in der Zeit von 19 bis 6 Uhr. Zudem dürften sich nicht mehr als drei Menschen in der Öffentlichkeit treffen. Gestern hatte Saied überraschend Regierungschef Mechichi abgesetzt, die Arbeit des Parlaments eingefroren und die Immunität aller Abgeordneten aufgehoben. Saied versicherte, im Rahmen der Verfassung zu handeln. Kritiker sprechen von einem Staatsstreich. Wegen der Krise kam es heute zu Straßenschlachten. Tunesien galt lange als Musterland des sogenannten Arabischen Frühlings.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2021 22:00 Uhr