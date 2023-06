Tunesien will nicht Grenzpolizei für Europa sein

Meldungsarchiv - 11.06.2023 13:30 Uhr Aktuelle Meldungen

Tunis: Der Präsident von Tunesien, Saied, hat es ausgeschlossen, dass sein Land eine Rolle als Grenzpolizei für Europa spielen wird. Europäische Länder zu bewachen, komme für Tunesien nicht in Frage. Der Umgang mit Migranten müsse gemeinsam, auf humanitäre Weise und im Einklang mit geltendem Recht gelöst werden, sagte Saied. Wörtlich fügte er hinzu: "Migranten sind leider Opfer eines globalen Systems, das sie nicht als Menschen, sondern als reine Zahlen behandelt." Von der tunesischen Küste aus stechen immer wieder Flüchtlinge Richtung Europa in See. Der Staatschef äußerte sich vor einem Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und den Ministerpräsidenten Italiens und der Niederlande heute in Tunis.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.06.2023 13:30 Uhr