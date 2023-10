Tunesien lehnt EU-Finanzhilfe zum Einwanderungsabkommen ab

Tunis: Nach Äußerungen des tunesischen Präsidenten Saied mehren sich Zweifel am geplanten Migrationsabkommen mit der EU. Saied hat die von der EU-Kommission angekündigten Finanzhilfen in Millionenhöhe abgelehnt, die dem Land beim Kampf gegen irreguläre Migration helfen sollen. Tunesien nehme nichts an, was Gnaden oder Almosen ähnele, sagte der tunesische Präsident. Der Vorschlag stehe im Widerspruch zur zuvor unterzeichneten Absichtserklärung zwischen Tunesien und der EU. Von der EU-Kommission hieß es, man stehe in Kontakt mit den tunesischen Behörden. Die Kommission hatte vor gut einer Woche angekündigt, Tunesien rund 127 Millionen Euro auszahlen, um die Migration über das Land zu verringern und die schwächelnde Wirtschaft anzukurbeln. Tunesien ist eines der Haupttransitländer für Flüchtlinge aus Afrika mit Ziel Europa.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 14:00 Uhr