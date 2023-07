Tui fliegt vorerst keine Urlauber mehr nach Rhodos

Meldungsarchiv - 23.07.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Rhodos: Die Waldbrände auf der griechischen Insel sind weiter außer Kontrolle. Die Feuerwehr erwartet, dass sich die Flammen sogar noch stärker ausbreiten werden, da starker Wind angekündigt ist. Bislang mussten 19.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden - darunter auch viele Urlauber. Allein der Reisekonzern Tui gibt an, dass fast 8000 seiner Kunden vor den Feuern flüchteten. Tui will vorerst keine Touristen mehr nach Rhodos bringen. Die Flugverbindungen blieben aber bestehen, um Gäste zurück nach Deutschland zu fliegen. Bis kommenden Freitag können Tui-Kunden mit dem Ziel Rhodos kostenfrei umbuchen oder stornieren. Auf der Ferieninsel selbst wurden in aller Eile Notunterkünfte in Schulen und Turnhallen organisiert. Die Behörden baten um Sachspenden, etwa Matratzen und Bettwäsche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2023 14:00 Uhr