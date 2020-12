Türkisches Verfassungsgericht lehnt Klage Kavalas ab

Nachrichtenarchiv - 29.12.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: Das türkische Verfassungsgericht hat eine Beschwerde des Kulturförderers und Unternehmers Osman Kavala gegen dessen Untersuchungshaft abgelehnt. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Zur Begründung heißt es nach laut Gericht, die Inhaftierung stelle keine Verletzung von Kavalas Rechten dar. Der 63-jährige sitzt seit mehr als drei Jahren in der Türkei in Untersuchungshaft. Ihm werden eine Beteiligung am gescheiterten Putschversuch von 2016 vorgeworfen sowie Spionage. Kavala weist dies kategorisch zurück. Er hat vor seiner Inhaftierung einen der größten Verlage des Landes geleitet und setzte sich mit einer Organisation für den Dialog der Volksgruppen in der Türkei ein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2020 13:00 Uhr