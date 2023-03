Türkisches Parlament stimmt für Nato-Beitritt Finnlands

Meldungsarchiv - 30.03.2023 23:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Istanbul: Die Türkei hat der Aufnahme Finnlands in die Nato als letztes Mitgliedsland zugestimmt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, war die Mehrheit der türkischen Parlamentarier am Abend für den Beitritt des Landes in das Verteidigungsbündnis. Der türkische Präsident Erdogan hatte seine Vorbehalte bereits vor knapp zwei Wochen aufgegeben. Anlass dafür war, dass Finnland seinen Antrag nicht länger an den von Schweden gekoppelt hatte. Den Beitritt Schwedens zur Nato blockiert Erdogan jedoch weiterhin.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.03.2023 23:45 Uhr