Türkisches Gericht verurteilt Deniz Yücel zu Haftstrafe

Nachrichtenarchiv - 16.07.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: Ein Gericht in Istanbul hat den Journalisten Deniz Yücel wegen Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Vom Vorwurf der Volksverhetzung und der Propaganda für die Gülen-Bewegung sei Yücel freigesprochen worden, teilte sein Anwalt mit. Er will in Berufung gehen. Das Urteil wurde in Yücels Abwesenheit gefällt. Der Journalist der auch für die Zeitung "Die Welt" arbeitet, war nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis im Februar 2018 aus der Türkei ausgereist. Yücel war von Februar 2017 bis Februar 2018 ohne Anklageschrift im Hochsicherheitsgefängnis Silivri westlich von Istanbul inhaftiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2020 16:00 Uhr