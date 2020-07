Türkisches Gericht verurteilt Deniz Yücel zu Haftstrafe

Nachrichtenarchiv - 16.07.2020 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel ist zu zwei Jahren und knapp zehn Monaten Haft verurteilt worden. Das Gericht in Istanbul befand ihn der Terrorpropaganda für schuldig. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 46-Jährigen unter anderem Kontakte zur verbotenen Kurdenpartei PKK und Volksverhetzung vorgeworfen. Der Korrespondent der "Welt" war im Februar 2017 in der Türkei inhaftiert worden und saß ein Jahr lang ohne Anklage im Gefängnis. Der Fall hatte die deutsch-türkischen Beziehungen schwer belastet. Nach langen diplomatischen Bemühungen durfte Yücel ausreisen - gleichzeitig wurde Anklage erhoben. An dem Prozess nahm Yücel nicht teil.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.07.2020 14:15 Uhr