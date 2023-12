Türkischer Regierungseinfluss auf Imame in Deutschland wird beschränkt

Berlin: In den kommenden Jahren soll die Zahl der islamischen Prediger, die aus der Türkei nach Deutschland entsandt werden, schrittweise sinken. Darauf haben sich nach Angaben des Innenministeriums die Regierungen in Ankara und Berlin geeinigt. Derzeit sind in deutschen Moscheen etwa 1.000 türkische Imame aktiv. Sie unterliegen als Staatsbeamte den Weisungen der türkischen Regierung. Künftig sollen pro Jahr etwa 100 von ihnen durch Islam-Prediger ersetzt werden, die in Deutschland ausgebildet werden. Deren Ausbildung umfasst auch Deutsch-Unterricht, islamische Religionslehre sowie deutsche Geschichte, gesellschaftspolitische Fragen und Werte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2023 17:00 Uhr