Türkischer Präsident wird wohl in Stichwahl gewählt

Kurzmeldung ein/ausklappen CDU will in Bremen mitregieren

Bremen: Nach der Bürgerschaftswahl im kleinsten Bundesland bietet sich die CDU als Koalitionspartner der SPD an. Es dürfe keinesfalls ein "Weiter so" in Bremen geben, sagte Spitzenkandidat Imhof. CDU-Chef Merz ergänzte, es gehe auch darum, die vielen Stimmen für die "Bürger in Wut" ernst zu nehmen. Hier handele es sich zum großen Teil um Proteste - etwa gegen die Heizungspläne von Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen. Die Spitzenkandidatin der Bremer Grünen, Umweltsenatorin Schaefer, hat ihren Rückzug aus der Landesregierung angekündigt. Bürgermeister Bovenschulte von der SPD legt sich bislang nicht auf eine neue Koalition fest. Die Sozialdemokraten würden als stärkste Kraft mit allen demokratischen Parteien reden. Die "Bürger in Wut" schloss er ausdrücklich aus. Diese wiederum nehmen für sich in Anspruch, sie hätten vor allem in Bremerhaven viele Nicht-Wähler zur Abstimmung bewegen können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2023 15:00 Uhr