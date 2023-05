Türkischer Präsident Erdogan liegt knapp vor seinem Herausforderer

Meldungsarchiv - 15.05.2023 03:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Ankara: Im Rennen um das Präsidentenamt in der Türkei liegt der amtierende Präsident Erdogan weiter vorn. Sowohl die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu als auch die oppositionsnahe Nachrichtenagentur Anka sehen den Amtsinhaber vor seinem Herausforderer Kilicdaroglu. Demnach liegt Erdogan nach Auszählung von 99,4 Prozent der Stimmen bei etwas über 49 Prozent, Kilicdaroglu bei knapp 45 Prozent. Allerdings könnten die Auslandstimmen das Ergebnis noch verändern, hier sind erst etwa ein Drittel der Urnen ausgezählt. Womöglich werden beide Bewerber am 28.Mai in die Stichwahl gehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2023 03:00 Uhr