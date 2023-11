Türkischer Präsident Erdogan kommt zu Staatsbesuch nach Deutschland

Berlin: Der türkische Präsident Erdogan kommt nächste Woche zu einem Kurzbesuch nach Deutschland. Wie die stellvertretende Regierungssprecherin Hoffmann mitgeteilt hat, ist ein gemeinsames Abendessen mit Bundeskanzler Scholz geplant. Bei dem Gespräch gehe es um die gesamte Bandbreite politischer Themen, so Hoffmann, auch um die Lage im Nahen Osten. Der Besuch gilt wegen Erdogans Haltung zum Gaza-Krieg als heikel: Nach der Terrorattacke auf Israel mit mehr als 1400 Toten hatte Erdogan die islamistische Hamas wörtlich als "Befreiungsorganisation" bezeichnet. Bereits in der Vergangenheit hatte der türkische Präsident Israel wegen der Palästinenserpolitik als - so wörtlich - terroristischen Staat bezeichnet. // In Deutschland leben rund drei Millionen türkischstämmige Menschen, so viele wie nirgendwo sonst außerhalb der Türkei.

