Türkischer Präsident Erdogan hat Amtseid abgelegt

Meldungsarchiv - 03.06.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Ankara: Der wiedergewählte türkische Präsident Erdogan hat während einer Sitzung des Parlaments den Amtseid abgelegt. Er trat damit offiziell seine dritte fünfjährige Amtszeit als Präsident an. An einer Zeremonie am Nachmittag nahmen zahlreiche ausländische Würdenträger teil. Der 69jährige hatte sich in der Stichwahl letzten Sonntag mit 52 Prozent der Stimmen gegen seinen Herausforderer Kilicdaroglu durchgesetzt. Heute will er auch sein neues Kabinett vorstellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2023 16:00 Uhr