Türkischer Parlamentsausschuss gibt grünes Licht für Schwedens NATO-Beitritt

Ankara: Die für den NATO-Beitritt Schwedens noch ausstehende Ratifizierung durch das türkische Parlament hat eine entscheidende Hürde genommen. Der zuständige Parlamentsausschuss in Ankara schickte am Abend das schwedische Beitrittsprotokoll zur Abstimmung ins Plenum. Im November hatten sich die Ausschussmitglieder noch nicht darauf einigen können. Das Plenum muss dem Antrag Schwedens zustimmen. Wann abgestimmt wird, ist noch nicht bekannt. Schweden und Finnland hatten nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine einen Antrag auf Aufnahme in die NATO gestellt. Finnland ist seit April Mitglied im Bündnis, gegen Schwedens Beitritt gab es zuletzt Vorbehalte aus der Türkei und Ungarn.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2023 22:00 Uhr