Türkischer Innenminister will zurücktreten - Erdogan lehnt ab

12.04.2020 23:30 Uhr

Ankara: Der türkische Innenminister Soylu will zurücktreten. Er erklärte, er übernehme damit die Verantwortung für das Durcheinander um die Ausgangssperre. Soylu bat Präsident Erdogan und das türkische Volk um Entschuldigung. Am späten Abend hieß es aus dem Präsidentenbüro jedoch, Erdogan nehme den Rücktritt nicht an. Die Ausgangssperre war vorgestern nur zwei Stunden vor Beginn bekannt gegeben worden. Daraufhin kam es in vielen türkischen Städten zu Panikkäufen und größeren Menschenansammlungen. Die Ausgangssperre endet planmäßig um Mitternacht. Nach Angaben der Behörden wurde sie weitgehend eingehalten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.04.2020 23:30 Uhr