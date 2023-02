Türkischer Botschafter bittet um weitere internationale Erdbebenhilfe

Nachrichtenarchiv - 08.02.2023 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ankara: In den vergangenen Stunden sind in den Erdbebengebieten der Türkei und Syriens Hunderte weitere Tote geborgen worden. Insgesamt ist nun die Rede von mehr als 9000. Hinzu kommen etwa 40.000 Verletzte. Der türkische Botschafter in Deutschland, Sen*, sprach im Morgenmagazin von ARD und ZDF von einer Jahrhundert-Katastrophe. Sen bedankte sich für die internationale Hilfe. Es sei aber noch mehr nötig. Er bitte darum, möglichst schnell weitere Hilfsteams zu schicken. Es komme darauf an, in den nächsten Stunden noch möglichst viele Menschen zu retten. Experten schätzen, dass Verschüttete maximal 100 Stunden überleben können. Die Hälfte dieser Zeit ist inzwischen verstrichen. Noch schwieriger ist die Lage in Syrien. Hier kommen noch politische Hemmnisse hinzu, vor allem in Regionen, die nicht von der Regierung in Damaskus kontrolliert werden. Auch die Grenzübergänge zur Türkei sind teilweise geschlossen. * Schänn

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2023 09:00 Uhr