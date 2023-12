Türkische Sicherheitskräfte nehmen mutmaßliche IS-Anhänger fest

Ankara: In der Türkei sind die Sicherheitskräfte mit einer landesweiten Razzia gegen mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat vorgegangen. Nach Angaben des Innenministeriums wurden 189 Personen festgenommen. Bereits gestern waren rund 30 Menschen in Gewahrsam genommen worden, die Anschläge auf Kirchen und Synagogen in Istanbul geplant haben sollen. Die türkischen Sicherheitsbehörden gehen seit Wochen verstärkt gegen den IS vor, der sich zu mehreren Anschlägen bekannt hatte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.12.2023 12:45 Uhr