Türkische Regierung spricht nach Explosion in Ankara von "Terroranschlag"

Ankara: In der Hauptstadt der Türkei hat es am Morgen einen Anschlag in der Nähe des Innenministeriums gegeben. Zwei "Terroristen" hätten sich in einem Lieferwagen dem Eingang der Sicherheitsdirektion des Ministeriums genähert, teilte das Innenministerium mit. Eine Terrorist habe sich in die Luft gesprengt, der andere sei "neutralisiert" worden, erklärte das Ministerium im Onlinedienst X. Zwei Polizisten seien durch Flammen infolge der Explosion leicht verletzt worden. Unklar sind die Hintergründe der Tat. Im Parlament steht heute der Beginn der neuen Sitzungsperiode auf dem Programm; Staatschef Erdogan wollte eine Rede halten. Das Viertel wurde abgesperrt, zahlreiche Polizei- und Rettungsfahrzeuge sind im Einsatz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.10.2023 10:30 Uhr