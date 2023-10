Türkische Regierung meldet Terroranschlag am Innenministerium

Ankara: In der türkischen Hauptstadt hat es am Vormittag eine Explosion gegeben. Sie ereignete sich im Parlamentsviertel in Ankara, in dem sich auch viele Ministerien befinden. Die Regierung spricht von einem Terroranschlag an der Sicherheits-Direktion des Innenministeriums. Den Angaben zufolge sprengte sich ein Attentäter in die Luft. Ein zweiter sei - wie es heißt - "neutralisiert" worden. Auch zwei Polizisten erlitten leichte Verletzungen. Das Parlament kehrt heute im Lauf des Tages aus der Sommerpause zurück. Zur Eröffnung der Sitzungsperiode will auch Präsident Erdogan eine Rede halten. Das Parlamentsviertel wurde inzwischen abgesperrt, die Behörden verhängten zudem eine Nachrichtensperre.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2023 11:00 Uhr