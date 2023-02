Türkische Polizei nimmt nach Erdbeben Bauunternehmer fest

Nachrichtenarchiv - 11.02.2023 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: Die Zahl der Toten nach den Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist alleine in der Türkei auf mehr als 22.000 gestiegen. Nach Angaben des türkischen Gesundheitsministeriums wurden mehr als 80.000 Menschen verletzt. Nach dem Einsturz Tausender Gebäude hat die Polizei mehrere Bauunternehmer aus den Provinzen Gaziantep und Sanliurfa festgenommen. Die schlechte Bauqualität war in den vergangenen Tagen in den Fokus geraten. Die von den Erdbeben ausgelösten immensen Zerstörungen sind nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde auch auf die Dauer der Erschütterungen zurückzuführen. Nach Angaben der Behörde dauerte das erste der beiden Erdbeben am vergangenen Montagmorgen etwa 65 Sekunden, und das zweite 45 Sekunden.

