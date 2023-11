Türkische Parlamentarier begrüßen Erdogan-Besuch in Deutschland

Berlin: Der türkische Präsident Erdogan wird heute in Berlin zu einem umstrittenen Staatsbesuch erwartet. Empfangen wird Erdogan am Nachmittag von Bundespräsident Steinmeier, anschließend trifft er Bundeskanzler Scholz. Vorab sagte der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde Sofuoğlu im BR, Erdogans Parolen zum Nahost-Konflikt würden niemandem helfen. Der türkische Staatschef hatte Hamas-Terroristen als Freiheitskämpfer und Israel als Terror-Staat bezeichnet. Sofuoğlu begrüßte aber auch, dass Erdogan nun nach Deutschland kommt. Gerade in schwierigen Zeiten sei es wichtig, im Gespräch zu bleiben. Auch der Vize-Vorsitzende der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe im Bundestag Karaahmetoğlu sagte, in der Außerpolitik müsse man mit Menschen reden, mit denen man im normalen Leben nichts zu tun haben möchte.

