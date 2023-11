Türkische Oppositionspartei CHP hat neuen Vorsitzenden

Ankara: In der Türkei hat die größte Oppositionspartei, die CHP, einen neuen Vorsitzenden gewählt. Die Delegierten stimmten mehrheitlich für den bisherigen Fraktionschef Özgür Özel. Der 49-Jährige löst nach 13 Jahren Kemal Kilicdaroglu an der Parteispitze ab. Kilicdaroglu hatte vor der Präsidentschaftswahl im Mai ein breites Bündnis gegen Amtsinhaber Erdogan angeführt - das letztendlich aber unterlag. Der Wechsel an der Spitze der CHP wird als Zäsur für die Mitte-Links-Partei gesehen: Der neue Vorsitzende Özel steht für Reformen. Bei den Kommunalwahlen in der Türkei will die CHP unter anderem die wichtigen Bürgermeisterposten in Istanbul und Ankara verteidigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2023 12:00 Uhr