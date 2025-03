Türkische Opposition protestiert bei Großdemo gegen Erdogan

Istanbul: In der Türkei dauern die Proteste gegen die Verhaftung von Oppositionsführer Imamoglu an. Dessen Partei CHP hat zu einem sogenannten "Marsch zur Macht" aufgerufen. Am Morgen versammelten sich CHP-Anhänger auf der asiatischen Seite Istanbuls und setzten dann mit Fähren auf das andere Ufer über. Viele Demonstrierende trugen türkische Flaggen und Portraits von Republik- und CHP-Gründer Atatürk. Bis zum Mittag werden zu dem Massenprotest Tausende Menschen erwartet. Parteichef Özel kündigte an, es werde von nun an jeden Samstag Proteste in einer türkischen Stadt geben. Jeden Mittwoch wolle man zudem in Istanbul demonstrieren. Ex-Bürgermeister Imamoglu sitzt wegen angeblicher Korruption in Untersuchungshaft. Er weist alle Vorwürfe zurück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2025 12:00 Uhr