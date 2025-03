Türkische Opposition plant Großdemo in Istanbul für Imamoglu

Istanbul: Mit einer Großkundgebung will die größte türkische Oppositionspartei CHP erreichen, dass ihr inhaftierter Präsidentschaftskandidat Imamoglu freigelassen wird. Zu der geplanten Kundgebung in Istanbul werden heute Mittag Tausende Menschen erwartet. Die Demonstranten werfen dem autoritär regierenden Präsidenten Erdogan vor, den abgesetzten Istanbuler Bürgermeister Imamoglu mit Hilfe der Justiz politisch kaltstellen und sich so seines wichtigsten Rivalen entledigen zu wollen.

