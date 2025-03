Türkische Opposition kündigt Ausweitung der Proteste an

Istanbul: Ungeachtet des harten Vorgehens der Polizei will die Opposition in der Türkei ihre Proteste gegen die Inhaftierung des Istanbuler Oberbürgermeisters Imamoglu ausweiten. CHP-Chef Özel sagte dem britischen Sender BBC, die Aktionen würden so lange fortgesetzt, bis es entweder vorgezogene Präsidentschaftswahlen gebe oder Imamoglu frei gelassen werde. Den Auftakt der neuen Protestwelle soll am Samstag eine Veranstaltung in Istanbul bilden. Seit der Verhaftung Imamoglus hat die Opposition in der Türkei Hunderttausende Menschen auf die Straße gebracht. Laut türkischem Innenministerium wurden seit Beginn der Demonstrationen vor einer Woche mehr als 1.400 Personen festgenommen, von denen knapp 1.000 weiter in Gewahrsam sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2025 06:00 Uhr