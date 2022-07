Türkische Opposition begrüßt klare Haltung Deutschlands

Nachrichtenarchiv - 30.07.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ankara: Der türkische Oppositionspolitiker Sancar hat die deutlichen Worte von Außenministerin Baerbock gegenüber ihrem türkischen Amtskollegen Cavusoglu begrüßt. Direkte Aussagen und Konfrontationen seien manchmal unausweichlich, sagte der Co-Vorsitzende der prokurdischen Partei HDP nach einem Gespräch mit der deutschen Außenministerin. Baerbock hatte gestern nach einem Gespräch mit Cavusoglu in Istanbul vor der angekündigten Offensive in Nordsyrien gewarnt und die Freilassung des inhaftierten Oppositionellen Kavala in der Türkei gefordert. Cavusoglu wies die Kritik zurück und warf Deutschland vor, zu wenig gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu unternehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2022 13:00 Uhr