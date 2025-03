Türkische Justiz verhaftet Erdogan-Kontrahenten Imamoglu

Istanbul: Wenige Tage vor seiner geplanten Ernennung zum Präsidentschaftskandidaten der größten Oppositionspartei ist der Istanbuler Bürgermeister Imamoglu verhaftet worden. Das Büro des Gouverneurs der Provinz Istanbul verhängte zudem laut dpa eine Demonstrations-, Versammlungs- und Nachrichtensperre bis Sonntag. Imamoglu - ein Kontrahent von Staatschef Erdogan- veröffentlichte am Morgen auf X ein Video, in dem er davon sprach, dass Hunderte Polizisten vor seiner Haustür stünden. Wörtlich sagte er: "Wir befinden uns im Angesicht einer großen Tyrannei". Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu werden Imamoglu die Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation und Korruption vorgeworfen. Eine offizielle Bestätigung für die Festnahme gibt es bisher nicht.

