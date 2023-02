Türkische Justiz lässt 184 Personen wegen "Pfuschs am Bau" festnehmen

Nachrichtenarchiv - 25.02.2023 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ankara: In den knapp drei Wochen seit dem schweren Erdbeben sind in der Türkei nach offiziellen Angaben 184 Menschen unter dem Verdacht des fahrlässigen Handelns festgenommen worden. Es handelt sich zum Teil um Bau-Unternehmer und Kommunalpolitiker. Sie sollen dafür verantwortlich sein, dass Gebäude nicht erdbebensicher gebaut wurden. Wie die türkische Regierung mitteilte, sind seit dem Beben am 6. Februar 173.000 Gebäude zerstört worden. Zwei Millionen Menschen wurden obdachlos. In den vergangenen Stunden wurden wieder schwere Nachbeben registriert. Die Zahl der Toten wird inzwischen mit etwa 50.000 angegeben - davon 6.000 in Syrien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2023 19:00 Uhr