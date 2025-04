Türkische CHP trifft sich in Ankara

Ankara: In der türkischen Hauptstadt hält die sozialdemokratische CHP des inhaftierten Istanbuler Bürgermeisters Imamoglu heute einen außerordentlichen Parteitag ab. Dabei soll unter anderem die Parteispitze neu bestimmt werden. Es wird erwartet, dass der amtierende Parteichefs Özel wiedergewählt wird. Gleichzeitig ruft die CHP zu einer Kundgebung auf, die sich gegen das Vorgehen Imamoglu gegenüber richtet. Seine Verhaftung und Absetzung im März hatten die Türkei in ihre schwerste politische Krise seit Jahren gestürzt. Hunderttausende nahmen an regierungskritischen Demonstrationen teil und forderten Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Imamoglu werden Korruption und Unterstützung der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgeworfen.

